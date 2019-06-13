بالصورة.. العثور على طفلة مرمية على الرصيف في ايمن الموصل

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الخميس، بالعثور على الطفلة في حي ١٧ تموز بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل، مبينا ان الطفلة وجدت ملقاة على الرصيف وقد تم تسليمها إلى المستشفى العام في المدينة.

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