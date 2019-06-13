البرلمان ينفي التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضائه

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم الخميس 13-6-2019، اخبارا بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية للسادة اعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم".



واضافت "وتود الدائرة الاعلامية ان تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن التصويت على القرار المذكور والتاكيد على ان تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على اتم وجه".



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