'السفاح' يزين افتتاحية ملعب جديد في العراق

وقال رئيس قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة، نجم عبد مطشر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاعمال متواصل لانجاح حفل افتتاح ملعب العزيزية حيث تتم اعمال التنظيف والتهيئة، فضلا عن البروفات التحضيرية لاقامة الاحتفالية عصر يوم السبت المقبل".واضاف عبد مطشر، ان "حفل الافتتاح سيتضمن كلمات للسيد الوزير ومحافظ واسط والشركة المنفذة للمشروع، واستعراضا للفرق المشاركة ومباراة استعراضية للمدارس الكروية (النوارس والمجد والوحدة والفرسان) وفعاليات لفريق التايكواندو في العزيزية وسباقات لالعاب القوى في فعاليتي ركض 100 متر و200 متر بقيادة البطل عدنان اطعيس".

وتابع ان "ختام الاحتفالية ستكون بمباراة تجمع رواد العراق بقيادة الكابتن يونس محمود ورواد محافظة واسط وسيقودها طاقم تحكيمي من محافظة واسط، فضلا عن توزيع هدايا لعوائل شهداء رياضيي العزيزية".



ويحتوي مشروع ملعب العزيزية الذي يقع على مساحة 1300 متر مربع، على ملعب يتسع لـ 5000 متفرج، مغطى بالثيل الاصطناعي فضلا عن مضمار لالعاب القوى، وغرف تبديل ملابس عدد 2، وقاعة مؤثثة وغرفة للملاك التدريبي.

كما يضم الملعب قاعة تدريب رياضي (جيم) وثلاث مداخل مع غرف قطع التذاكر للجمهور، وساحة تدريب مسيجة وابراج انارة، فضلا عن حدائق تحيط بالملعب، وطرق محيطة بالمدرجات ومرائب للسيارات وجناح اداري، وقاعة اجتماعات ومكاتب للإدارة والاستعلامات ومخازن ومجموعة صحية، وقاعة استقبال وكافتيريات للجمهور، ومحطة مياه متكاملة ومنظومات للحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة.

