البرلمان يرفع جلسته الى السبت المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع جلسة البرلمان المنعقدة، اليوم، الى يوم السبت من الاسبوع المقبل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون اللاجئين، وقانون العفو من العقوبات الضريبية".



وبين المصدر أن "المجلس انهى القراءة الثاني لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة".

واضاف المصدر أن "البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، كما ان المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".



وتابع المصدر ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995".

ولفت الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا".

