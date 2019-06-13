البرلمان ينهي قراءة ستة مشاريع قوانين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المجلس انهى القراءة الثاني لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، كما ان المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".

وتابع المصدر ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992، وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995".



ولفت الى ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/ الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا.