البرلمان يصوت على الغزي امينا لمجلس الوزراء وعبد الرضا مديرا لمكتب عبد المهدي

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد عبد الرضا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان أكد على المضي بإنهاء ملف إدارة مفاصل الدولة بالوكالة والالتزام بالمادة ٥٨ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلن عبر موقعها الرسمي، في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، تسلم حميد الغزي رسمياً منصبه أميناً عاماً لمجلس الوزراء من الأمين العام السابق مهدي العلاق.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان أكد على المضي بإنهاء ملف إدارة مفاصل الدولة بالوكالة والالتزام بالمادة ٥٨ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلن عبر موقعها الرسمي، في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، تسلم حميد الغزي رسمياً منصبه أميناً عاماً لمجلس الوزراء من الأمين العام السابق مهدي العلاق.
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