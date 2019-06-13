رئاسة البرلمان توجه بتشكيل لجنة لمتابعة قضية احراق المحاصيل الزراعية

وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس المجلس وجه خلال جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت، اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة من اللجان المعنية بمشاركة نواب المحافظات المتضررة لمتابعة قضية احراق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات".
كما وجه نائب رئيس المجلس، بحسب المصدر، "برفع توصيات اللجنة الى رئاسة مجلس النواب".
يذكر أن مساحات شاسعة من محاصيل القمح التهمتها النيران في مناطق عديدة من العراق، حيث كشفت التحقيقات أن بعض الحرائق كانت مفتعلة وبعضها كان بفعل فاعل.
كما وجه نائب رئيس المجلس، بحسب المصدر، "برفع توصيات اللجنة الى رئاسة مجلس النواب".
يذكر أن مساحات شاسعة من محاصيل القمح التهمتها النيران في مناطق عديدة من العراق، حيث كشفت التحقيقات أن بعض الحرائق كانت مفتعلة وبعضها كان بفعل فاعل.
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