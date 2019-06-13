نائب عن الحكمة: عبطان مرشحنا لمنصب أمين بغداد

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "كان هناك اتفاقاً على أن يكون التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء وأمين العاصمة في سلة واحدة".

واستدرك البخاتي قائلاً: "لكن فوجئنا بوضع فقرة في جدول الأعمال تشير إلى التصويت على الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء فقط ما جعلنا نعترض ونطالب بأن ترفع الفقرة من جدول الأعمال وهو ما نتوقع حصوله".



وأشار البخاتي، إلى أن "مرشح الحكمة لمنصب أمين بغداد هو عبد الحسين عبطان وفق الاستحقاق الانتخابي".

يذكر أن عبطان شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفاز بعضوية مجلس النواب الحالي قبل أن يتقدم باستقالته من عضوية البرلمان في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي لـ"أسباب خاصة".