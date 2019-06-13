البرلمان يصوت على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، بالاجماع على اعتبار يوم 13 حزيران مناسبة وطنية في كل عام".

وتضمن صيغة القرار:

-توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 13 حزيران من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد لمواجهة تنظيم داعش الارهابي.



-ان يشرع مجلس الوزراء باكمال مشروع العطل والمناسبات استنادا للمادة 12 من الدستور متضمنا لهذه الفقرة.

يشار الى ان المرجعية الدينية دعت في (13 حزيران 2014)، القادرين على حمل السلاح ومقاتلة "الإرهابيين" إلى التطوع للانخراط في صفوف القوات الأمنية، عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل ومساحات واسعة من صلاح الدين وديالى، فيما طالبت بتكريم الضباط الذي "ابلوا بلاءً حسنا".

