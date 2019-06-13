البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، اليوم الخميس، اعمال الجلسة رقم (٢٣) من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الاولى للفصل التشريعي الثاني".
وكانت رئاسة المجلس قد قررت في وقت سابق اليوم، تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وكانت رئاسة المجلس قد قررت في وقت سابق اليوم، تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ورفعت رئاسة مجلس النواب اول امس الثلاثاء جلسة المجلس رقم 23 الى اليوم الخميس.
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