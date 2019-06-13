نواب نينوى يطالبون بفتح الطرق والجسور التي اغلقت بعد حادثة العبارة

وأضاف، أنه "لا يخفى على الجميع حجم الدمار الذي عانت منه المحافظة، وبعد حادثة العبارة تم إغلاق أغلب الطرق والجسور لأسباب بعضها فنية والأخرى أمنية وكانت هناك مناشدات من المتضررين لفتح الطرق كونها أضرت كثيراً بوضع المواطنين".
وتابع: "نحن كممثلين لنينوى ندعو لفتح طريق بغداد نينوى أمام السيارات الحمل وعدم عرقلة حركتها من قبل سيطرتي البراري والشرقاط، وكذلك فتح طريق نينوى دهوك بشكل واضح وعدم اعتراض السيارات من قبل سيطرات الفرقة ١٦، علما أن جميع العجلات تحمل الأوراق الأصولية".
يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، الخميس (21 آذار 2019)، وفُقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.
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