عبد المهدي يزور اربيل اليوم

وقالت في خبر تابعته الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور محافظة اربيل اليوم، ويجتمع مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة".واضافت ان "المعلومات تشير الى ان عبد المهدي سيناقش الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد مع رئيس الاقليم، والعمل على ايجاد السبل لمعالجتها".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في الثاني من حزيران الحالي، عن عدم تسليم إقليم كردستان برميل نفط واحد إلى بغداد، كما نصت عليه الموازنة المالية.

