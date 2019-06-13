اصابة شخصين بتفجير استهدف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، فجر اليوم، استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من احدى الفنادق ضمن شارع ابو نؤاس، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
وأوضح المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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