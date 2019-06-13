بالصور والفيديو: سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في جلسة تصويرية وتتحدث عن التحدي

وفي التفاصيل، أطلت عبدالنور بألوان مختلفة في الفيديو بينما أشارت ان ذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير لغلاف مجلة "جمالك". وظهرت في الفيديو بألوان مختلفة، منها الفضي والأبيض والأزرق والأصفر والأخضر.

وأرفقت الفيديو بتعليق، كتبت فيه: التحدّي هو أن تبقي حقيقيّة في الزمن الرقميّ الذي يحاول تحويلكِ إلى نسخة! ومَن أفضل من امرأة جميلة وحقيقيّة جدّا وتملك تأثيراً واسعاً، للإجابة؟

كما ونشرت صورة لاحقاً لوجهها باللون الأصفر، وعلقت عليها: الذي يجهل قراءة عينيك لن يسمع صوت قلبك ابداً.

الى ذلك، نشرت صورة أخيرة لها وهي واقفة بلباس كاجوال، والصورة مقسومة نصفين بحسب الألوان، نصفها الأول أبيض والآخر أزرق.

وكتبت تعليقا على هذه الصورة وهو على ما يبدو مأخوذ من المقابلة التي حضرتها للمجلة. والتعليق عبارة عن سؤال: ما هي الجملة التي لن تتوقّفي عن تكرارها لابنتكِ؟

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وأجابت سيرين: كوني قوية ويمكنكِ أن تحققي كل شيء، لكن المهم أن تركزي، فما من شيء صعب. أرافقها في ذلك حتى في دراستها، ففي المستقبل، لا أحد يعلم ما إذا سأكون موجودة أم لا. إذا مرّت بمواقف صعبة، ستتذكّر هذه الجملة.

وبالنسبة لابنها، قالت: أنا لا أفرّق بين صبي وفتاة، فالمبادئ هي نفسها بالنسبة لي. الأمور التي أعلّمها لابنتي، أعلّمها لابني أيضاً. لكن لأنها فتاة، أشعر بأنه عليّ أن أدلعها أكثر، بينما الصبي لا يجب أن يعيش حياة دلع.

يشار الى أن النجمة سيرين عبدالنور شاركت في الوقت الأخير في مسلسل "الهيبة-الحصاد"، الى جانب الممثل السوري تيم حسن، وعُرض المسلسل على شاشة السومرية طيلة رمضان المبارك.