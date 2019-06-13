الجيش السوري يشن هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن التوصل برعاية روسية وتركية إلى اتفاق وقف تام لإطلاق النار في المحافظة الخاضعة بشكل أساسي لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن التوصل برعاية روسية وتركية إلى اتفاق وقف تام لإطلاق النار في المحافظة الخاضعة بشكل أساسي لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
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