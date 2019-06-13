إنقاذ عائلة بعد حريق نشب في منزل وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل منزل في منطقة الشواكة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "فرق الدفاع المدني أنقذت العائلة التي تسكن المنزل وسيطرت على الحريق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.