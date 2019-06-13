وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط إضبارتي عقارين تم التجاوز عليهما من قبل مواطنين خلافا للقانون"، مشيرةً إلى "إقدامهم على تسجيل العقارين بأسمائهم عبر كتب تمليك مزورة".
وأضافت، أن "المتجاوزين قاموا ببيع العقارين لأشخاص آخرين باستعمال كتب التمليك المزورة"، موضحة أن "العقارين مخصصان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وتبلغ قيمتهما نصف مليار دينار عراقي".
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت، في الرابع عشر من شهر الماضي، إحباط محاولة "الاستيلاء" على عقار مواطنة مغتربة بـ"طرق غير قانونية" في الديوانية.
وأضافت، أن "المتجاوزين قاموا ببيع العقارين لأشخاص آخرين باستعمال كتب التمليك المزورة"، موضحة أن "العقارين مخصصان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وتبلغ قيمتهما نصف مليار دينار عراقي".
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت، في الرابع عشر من شهر الماضي، إحباط محاولة "الاستيلاء" على عقار مواطنة مغتربة بـ"طرق غير قانونية" في الديوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: ضبط حالتي تجاوز على عقارين تابعين لجهاز المخابرات بالديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.