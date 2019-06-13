النزاهة: ضبط حالتي تجاوز على عقارين تابعين لجهاز المخابرات بالديوانية

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط إضبارتي عقارين تم التجاوز عليهما من قبل مواطنين خلافا للقانون"، مشيرةً إلى "إقدامهم على تسجيل العقارين بأسمائهم عبر كتب تمليك مزورة".وأضافت، أن "المتجاوزين قاموا ببيع العقارين لأشخاص آخرين باستعمال كتب التمليك المزورة"، موضحة أن "العقارين مخصصان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وتبلغ قيمتهما نصف مليار دينار عراقي".

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت، في الرابع عشر من شهر الماضي، إحباط محاولة "الاستيلاء" على عقار مواطنة مغتربة بـ"طرق غير قانونية" في الديوانية.

