اعتقال 'ارهابي' كان يعمل بـ'أمنية داعش' في منطقة الشرقاط بنينوى

وأضافت الوزارة، أن "الارهابي كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المنطقة، وهو من عائلة داعشية"، مبينة أنه "تم القبض عليه في احد البساتين في منطقة ( حاوي الكنيسة ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
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