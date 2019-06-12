اخبار العالم / اخبار العراق

اعتقال 'ارهابي' كان يعمل بـ'أمنية داعش' في منطقة الشرقاط بنينوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مديرية شرطة القيارة (مركز شرطة إمام غربي) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ومتابعة".

وأضافت الوزارة، أن "الارهابي كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المنطقة، وهو من عائلة داعشية"، مبينة أنه "تم القبض عليه في احد البساتين في منطقة ( حاوي الكنيسة ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 'ارهابي' كان يعمل بـ'أمنية داعش' في منطقة الشرقاط بنينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا