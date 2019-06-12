وقالت دائرة التفتيش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للارض، اغلق عيادة طبية غير مجازة في قضاء ابو غريب ببغداد".



وأضاف البيان أنه "تم التحفظ على الاجهزة والمستلزمات الطبية والموجودات والقاء القبض على صاحب العيادة وفق امر قضائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق عيادة طبية غير مجازة غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.