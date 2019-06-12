رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن صفقة جديدة

2019-06-12 | 20:42
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قِبل قليل، رابع صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي.
وأوضح النادي في بيانه؛ أنّ "البالغ من العمر 23 عامًا، سيوقع على عقدًا لمدة سنوات، حتى عام 30 حزيران 2025".
واضاف أنّ "ميندي سيتم تقدميه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء المُقبل، 19 حزيران، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مدريد".
ميندي يُعد من الركائز الأساسية مع ليون، حيث خاض 44 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع مثلهما.
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