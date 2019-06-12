أول 'ديسكو حلال' في جدة يشعل مواقع التواصل

واعتبر المغردون، بحسب "الجزيرة نت"، أن هذه الأيام تشهد تحولات كبيرة جدا في السعودية لم تشهدها من قبل، وأن التغيرات الحاصلة والانفتاح غير المسبوق مخالفان لعادات المجتمع السعودي. وبحسب الإعلانات التي تداولها الناشطون، فإن التصوير سيكون ممنوعا، وسيمنع إدخال الهواتف المحمولة، وأن الشاطئ سيكون مختلطا، ويسمح فقط بلباس معين داخل الشاطئ.



ودشن المغردون وسوما كثيرة على منصات التواصل، عبروا فيها عن غضبهم ورفضهم لمثل هذه التحولات. ودشن المغردون وسوما كثيرة على منصات التواصل، عبروا فيها عن غضبهم ورفضهم لمثل هذه التحولات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.