سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين قاموا بالسطو على منزل ضمن شارع الصحة بمنطقة الشعب وسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

