الكشف عن سبب تأخر تصوير اوبريت 'حب العراق'

واوضح أن "العمل تأخر لعدة اسباب، اولها التوزيع الموسيقي، الذي تم في تركيا منها الكمانات والقانون والكمان الانفرادي وكل هذا مع التواصل و التنويط حيث استغرق اكثر من 6 اشهر".
واضاف "بعد اكتمال الاستوديو والاداء من قبل فناني استراليا من مالبورن و سدني، وجدنا صعوبة في المكس والماستر، حيث ارسلنا العمل الى الولايات المتحدة والاردن، لكن العمل لم يتم تنفيذه لانه يحتوي على اكثر من 300 مسار صوتي".
واشار الى انه "بعد اكتمال المكس و الماستر، جاء وقت التصوير، حيث ان الفنانين من مختلف المناطق الاسترالية و يصعب جمعهم حيث لو اجتمع 6 او 7 منهم فالاخرون يكونون مرتبطين وهكذا، الى ان تم التصوير و المونتاج وللعلم ان المونتاج كان على وشك الانتهاء فوصل لنا خبر رحيل شاعره وكاتب كلماته الكبير خضير هادي".
يذكر ان العمل تم تسجيله خلال شهر ايلول من عام 2017، فيما تم تصويره خلال شهر ايار الماضي.
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