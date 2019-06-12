مسلحون يسرقون منزلاً شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على سرقة منزل ضمن منطقة حي اور مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار"، مشيراً الى أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه".



يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.



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