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انفجار حاوية في شارع عام بديالى

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وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "حاوية بلاستيكية تحتوي على مادة نتران الالمنيوم تعمل بواسطة التحكم عن بعد انفجرت على الشارع العام المؤدي الى منطقة الگبة ضمن محافظة ديالى".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "بعد تفتيش المنطقة تم العثور على عبوات ناسفة عدد ٢ تبعد الواحدة عن الاخرى ٥٠م تم معالجتهما باسلوب التفجير المسيطر من مقبل خبراء المتفجرات دون اي اصابات تذكر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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