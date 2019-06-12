انفجار حاوية في شارع عام بديالى

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "حاوية بلاستيكية تحتوي على مادة نتران الالمنيوم تعمل بواسطة التحكم عن بعد انفجرت على الشارع العام المؤدي الى منطقة الگبة ضمن محافظة ديالى".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "بعد تفتيش المنطقة تم العثور على عبوات ناسفة عدد ٢ تبعد الواحدة عن الاخرى ٥٠م تم معالجتهما باسلوب التفجير المسيطر من مقبل خبراء المتفجرات دون اي اصابات تذكر".
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