الإعلام الأمني: قتل إرهابيين خطرين في الشرقاط

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري، من قتل إرهابيين إثنين، وهما يعتبران من الارهابيين الخطرين".



وأضافت أن "الأول كان يشغل منصب ما يسمى " المسؤول الامني" والثاني يشغل منصب ما يسمى "المسؤول الإداري لقاطع الشرقاط" ، حيث جرت هذه العملية بعد محاصرتهما من قبل القوة المنفذة للواجب في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين".



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