'الانيق' يصدر بياناً رسمياً بشأن استقالة المدرب ثائر احمد

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، عقدت اجتماعاً ناقشت فيه أسباب تراجع المستوى الفني للاعبي فريق الكرة والنتائج السلبية وخرج بعدة قرارات".

واوضح أن "الادارة قررت التمسك بالكادر التدريبي بقيادة الكابتن ثائر احمد والملاك الفني المساعد ".



واضاف أن "الادارة قررت تشكيل لجنة تتألف من اعضاء الهيئة الادارية لتقصي الحقائق حول اسباب تدني مستوى اللاعبين وتراجع نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز ومغادرة بطولة كأس العراق من الدور نصف النهائي".

وتابع النادي، "اما بخصوص ما تم نشره في منصات التواصل الاجتماعي حول استقالة بعض اعضاء الهيئة الادارية لم يصل اي شئ رسمي الى ادارة النادي حول هذا الموضوع".

