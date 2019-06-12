اعتقال شخص اطلق النار على محال تجارية وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الشؤون الداخلية في اللواء الثالث فق ١ قامت بإلقاء القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية بإتجاه محال تجارية ضمن منطقة البتاويين".

وأضافت المديرية، أنه تم "العثور على بندقية ورمانة يدوية بصحبة المعتقال"، لافتة الى أنه تم "تسليمه (المعتقل) الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".