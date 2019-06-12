وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، "عن ترحيبه بالوزير العماني وبتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية في بغداد الذي سيسهم في زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف عبد المهدي، "نثني على الدور العماني في المنطقة الذي يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي ودعم جهود الأمن والإستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا الى مختلف الدول الصديقة وتواصل جهودها في هذا الإتجاه".
من جهته، اشار وزير الخارجية العماني الى أن "للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا، وننظر لمواقف العراق والدور الايجابي والمتوازن للحكومة العراقية بإحترام وتقدير"، معربا عن "ارتياحه لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، ومايحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في إبعاد التوتر عن المنطقة وايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي ووزير عماني يبحثان فتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.