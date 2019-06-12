مجلس الأمن الوطني يبحث تخفيض اعداد السجناء

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي، حيث جرى بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول الأعمال ، ومن بينها تخفيض اعداد السجناء بمايحقق العدالة وحماية الأمن المجتمعي وتوفير آليات بديلة مثل استخدام تقنية السوار الالكتروني واعادة تأهيل ودمج الأفراد بمجتمعاتهم" .



وأضاف أن "الاجتماع ناقش عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية ، وعددا من القضايا والمستجدات الأمنية" .

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