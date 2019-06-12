وأضافت أن "مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ولم يتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب وتم تعيينهم في عام ٢٠٠٩ ولغاية عام ٢٠١٦ بأمر ديواني وكان أخر أعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات من الذين تم تعيينهم هو السيد اشرف الدهان".
وأشارت سجاد، إلى أن "ملف الوكالات سوف يتم انهاءه يوم ٣٠ حزيران اضافة الى ذلك يجب اخذ التدابير اللازمة في حال غياب مجلس الأمناء هيئة الاعلام والاتصالات خصوصاً ونحن على أبواب اعلان رخصة الجيل الرابع فكيف يتم منح هذه الرخصة بغياب مجلس الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات وهذا يثير الشك والريبة؟".
وأوضحت أن "لجنة الاستماع عادة من يعينهم هو مجلس الأمناء ويصادق على التعليمات والاطلاع على جميع الشكاوى سواء من المواطنين او من الشركات او الهيئة المسوولة عن اصدار العقوبات والغرامات المالية والقانونية على الشركات المخالفة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تدعو للتصويت على إقالة مجلسي أمناء هيئة الاتصالات وشبكة الاعلام بنفس الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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