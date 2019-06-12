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نائبة تدعو للتصويت على إقالة مجلسي أمناء هيئة الاتصالات وشبكة الاعلام بنفس الجلسة

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وذكرت سجاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ذلك يضمن التخلص من الشك والريبة والاتهامات، لذلك ادعو للتصويت على إقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات في يوم واحد وفي نفس الجلسة".

وأضافت أن "مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ولم يتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب وتم تعيينهم في عام ٢٠٠٩ ولغاية عام ٢٠١٦ بأمر ديواني وكان أخر أعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات من الذين تم تعيينهم هو السيد اشرف الدهان".

وأشارت سجاد، إلى أن "ملف الوكالات سوف يتم انهاءه يوم ٣٠ حزيران اضافة الى ذلك يجب اخذ التدابير اللازمة في حال غياب مجلس الأمناء هيئة الاعلام والاتصالات خصوصاً ونحن على أبواب اعلان رخصة الجيل الرابع فكيف يتم منح هذه الرخصة بغياب مجلس الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات وهذا يثير الشك والريبة؟".


وأوضحت أن "لجنة الاستماع عادة من يعينهم هو مجلس الأمناء ويصادق على التعليمات والاطلاع على جميع الشكاوى سواء من المواطنين او من الشركات او الهيئة المسوولة عن اصدار العقوبات والغرامات المالية والقانونية على الشركات المخالفة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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