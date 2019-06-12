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2019-06-12 | 17:24
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اولاً: بطل مسابقة الدوري.
ثانياً: بطل مسابقة الكأس.
ثالثاً: ثاني مسابقة الدوري.
رابعاً: ثالث مسابقة الدوري.
ففي حال فاز الزوراء ببطولة كأس العراق، فإن فريق النوارس سيشارك في ملحق دوري ابطال آسيا الموسم المقبل.
اما في حال فاز الكهرباء في مسابقة الكأس ونتيجة عدم حصوله على الرخصة الاسيوية، ستكون مقاعد العراق في دوري الابطال كما يلي:
بطل الدوري يتأهل إلى (نظام المجموعات).
ثاني الدوري (الملحق التأهيلي).
يذكر ان اندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء، هي الاندية الوحيدة التي تمكنت من الحصول على الرخصة الاسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على فرص الاندية العراقية للمشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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