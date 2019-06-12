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تعرف على فرص الاندية العراقية للمشاركة في دوري أبطال آسيا

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2019-06-12 | 17:24

تعرف على فرص الاندية العراقية للمشاركة في دوري أبطال آسيا

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تطمح اندية الدوري العراقي الممتاز للمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، والتي تعد هدفاً لجميع الفرق، خاصة فرق المقدمة.
وبحسب ما ذكره مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل القصاب، فإن المادة 12.1 من دليل مسابقات الاتحاد الاسيوي، المشاركة ببطولة دوري الابطال تكون حسب الاولوية التالية:
اولاً: بطل مسابقة الدوري.
ثانياً: بطل مسابقة الكأس.
ثالثاً: ثاني مسابقة الدوري.
رابعاً: ثالث مسابقة الدوري.

ففي حال فاز الزوراء ببطولة كأس العراق، فإن فريق النوارس سيشارك في ملحق دوري ابطال آسيا الموسم المقبل.

اما في حال فاز الكهرباء في مسابقة الكأس ونتيجة عدم حصوله على الرخصة الاسيوية، ستكون مقاعد العراق في دوري الابطال كما يلي:
بطل الدوري يتأهل إلى (نظام المجموعات).
ثاني الدوري (الملحق التأهيلي).

يذكر ان اندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء، هي الاندية الوحيدة التي تمكنت من الحصول على الرخصة الاسيوية.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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