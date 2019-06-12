وذكرت دائرة المحاسبة بالبنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انّ "مجلس إدارة البنك صدَّقَ على تلك القوائم التي صدرت برأي إيجابي (من دون تحفظ)، وهو ما يبيّن مستوى الشفافية التي يعمل في ظلها البنك والجهود المبذولة في عرض النشاطات والعمليات، ومستوى الإفصاح الذي تتحلى به هذه المؤسسة".



وأضافت أنَّ "الإفصاح في الموعد المحدد وبرأي إيجابي يولّد انطباعات مهمة لدى المؤسسات والبنوك الدولية التي يتعامل معها العراق، وإنَّ ذلك يعمل على تشجيع المستثمرين على التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية في العراق ما دامت الجهة الرقابية القطاعية (البنك المركزي) تتمتع بهذا القدر من الرصانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي يعلن عن إصدار قوائمه الختامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.