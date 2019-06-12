التعليم تعلن ضوابط التقديم على الإجازات الدراسية خارج العراق

وقال مدير عام الدائرة الدكتور أمجد عبد النبي السواد في بيان تابعته الخليج 365، إن "ضوابط وآليات نظام الاجازات الدراسية خارج العراق للسنة الدراسية 2020/2019 نصت على ان تكون أولوية الترشيح من قبل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية للذين يحصلون على قبول مدفوع التكاليف من قبل الجامعات التي يرومون التقديم فيها على ان يكونوا مستوفين للتعليمات الخاصة بالاجازات الدراسية رقم (165) لسنة2011".وأضاف السواد ان "المستحقات المالية للمجازين ستصرف لهم من وزراتهم"، مبينا أن "الرواتب والمخصصات الثابتة ستصرف أيضا مع الفرق لطالب البعثة حسب كل بلد مع تحملها أجور تذاكر السفر ونفقات طبع الرسالة أو الأطروحة".

ودعا المدير العام، المرشحين الى، "جلب تأييد بالتخصيص المالي مذكور فيه السنة المالية مع بيان خدمة المرشح بعد أخر شهادة لاستكمال فتح الملف الدراسي وذلك بعد اطلاق المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقديم".



يشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في (30 آيار 2019) عن اطلاق الاجازات الدارسية خارج العراق لعام ٢٠٢٠.