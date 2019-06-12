التعليم تعلن ضوابط التقديم على الإجازات الدراسية خارج العراق

وأضاف السواد ان "المستحقات المالية للمجازين ستصرف لهم من وزراتهم"، مبينا أن "الرواتب والمخصصات الثابتة ستصرف أيضا مع الفرق لطالب البعثة حسب كل بلد مع تحملها أجور تذاكر السفر ونفقات طبع الرسالة أو الأطروحة".
ودعا المدير العام، المرشحين الى، "جلب تأييد بالتخصيص المالي مذكور فيه السنة المالية مع بيان خدمة المرشح بعد أخر شهادة لاستكمال فتح الملف الدراسي وذلك بعد اطلاق المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقديم".
يشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في (30 آيار 2019) عن اطلاق الاجازات الدارسية خارج العراق لعام ٢٠٢٠.
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