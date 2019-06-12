واشنطن: فرض عقوبات متعلقة بإيران على شركة مقرها العراق وشخصين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، على شخصين وشركة مقرها العراق. وأفاد إخطار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني، بحسب "سكاي نيوز عربية"، بأن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق، وفردين آخرين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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