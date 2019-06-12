صالح: استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له".

وأكد صالح خلال اللقاء، أن "العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة".



وأضاف ان "استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة"، مشدداً على ان "بغداد ومسقط يمكن ان تلعبا دوراً مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية".

ورحب رئيس الجمهورية، بـ "قرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق"، معتبراً انها "خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين".



من جانبه، أكد بن علوي ان زيارته الى العراق تكتسب اهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الاوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده الى العراق في المجالات كافة.