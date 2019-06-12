عضو بالقانونية النيابية: عدد اعضاء المحكمة الاتحادية المتفق عليه 13 عضوا

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "تقرير ومشروع قانون المحكمة الاتحادية تم تاجيل مناقشته من الثلاثاء الى الخميس بغية استكمال مناقشته داخل اللجنة"، مبينا ان "الموضوع متشعب وبحاجة الى مناقشات عميقة، والنقطة الاساسية التي تم التركيز عليها من الجميع هو الاسراع بتشريعه كونه تاخر كثيرا، كما أن هناك مستوى استجابة عالية جدا لتمريره خلال هذه الدورة".
وأضاف العقابي، أن "هناك تركيز على ضرورة ان يكون تسمية اعضاء المحكمة من اختصاص مجلس النواب حصريا وليس عن طريق المؤسسات الاخرى"، لافتا الى ان "عدد اعضاء المحكمة الذي تم الاتفاق عليه هو 13 عضو ويشمل القضاة والفقهاء الشرعيين والقانونيين".
وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت، امس الثلاثاء (11 حزيران 2019)، استكمال تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة الخميس.
وأضاف العقابي، أن "هناك تركيز على ضرورة ان يكون تسمية اعضاء المحكمة من اختصاص مجلس النواب حصريا وليس عن طريق المؤسسات الاخرى"، لافتا الى ان "عدد اعضاء المحكمة الذي تم الاتفاق عليه هو 13 عضو ويشمل القضاة والفقهاء الشرعيين والقانونيين".
وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت، امس الثلاثاء (11 حزيران 2019)، استكمال تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى جلسة الخميس.
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