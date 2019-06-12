منتخب الناشئين يحط الرحال في عُمان

2019-06-12 | 16:08
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وصلت، ظهر اليوم الاربعاء، بعثة منتخب الناشئين الى العاصمة العمانية مسقط، للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا.
واوقعت قرعة غرب آسيا للناشئين، العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي السعودية والكويت، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والبحرين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وفلسطين وعمان.
واعتمد اتحاد غرب آسيا على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء ملعباً رسمياً للبطولة التي ستقام للفترة من 1-11 تمز المقبل.
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