منتخب الناشئين يحط الرحال في عُمان

وخلال المعسكر، سيواجه منتخب الناشئين نظيره العماني ودياً على دفعتين، قبل العودة الى بغداد ومن ثم المغادرة الى العاصمة الاردنية عَمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

واوقعت قرعة غرب آسيا للناشئين، العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي السعودية والكويت، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والبحرين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وفلسطين وعمان.



واعتمد اتحاد غرب آسيا على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء ملعباً رسمياً للبطولة التي ستقام للفترة من 1-11 تمز المقبل.