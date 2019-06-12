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منتخب الناشئين يحط الرحال في عُمان

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2019-06-12 | 16:08

منتخب الناشئين يحط الرحال في عُمان

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وصلت، ظهر اليوم الاربعاء، بعثة منتخب الناشئين الى العاصمة العمانية مسقط، للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا.
وخلال المعسكر، سيواجه منتخب الناشئين نظيره العماني ودياً على دفعتين، قبل العودة الى بغداد ومن ثم المغادرة الى العاصمة الاردنية عَمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

واوقعت قرعة غرب آسيا للناشئين، العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي والكويت، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والبحرين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وفلسطين وعمان.


واعتمد اتحاد غرب آسيا على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء ملعباً رسمياً للبطولة التي ستقام للفترة من 1-11 تمز المقبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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