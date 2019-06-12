صور محمد صلاح تشعل سخرية السوشيال ميديا

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وكان النجم آسر ياسين هو أول الساخرين، حيث التقط صورة تجمعه بابنه وأمسكه مقلوباً حتى يبدو في وضعية مشابهة للقطة محمد صلاح الشهيرة، حتى أنه قام بثني أطراف المايوه الخاص به بنفس الطريقة.
كما انضم رواد السوشيال ميديا لحملة السخرية من نجم نادي ليفربول الإنجليزي بسبب استمتاعه بعطلته وعدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر حتى الآن وذلك بإذن خاص حتى يحصل على الاستشفاء قبل انطلاق فعاليات كأس الأمم الأفريقية.
اليكم الصور أدناه:
كما انضم رواد السوشيال ميديا لحملة السخرية من نجم نادي ليفربول الإنجليزي بسبب استمتاعه بعطلته وعدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر حتى الآن وذلك بإذن خاص حتى يحصل على الاستشفاء قبل انطلاق فعاليات كأس الأمم الأفريقية.
اليكم الصور أدناه:
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