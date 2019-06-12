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2019-06-12 | 15:54
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واوضح بالقول، "خلال زيارتنا الى مقر الشركة في ايطاليا، اطلعنا على عدة نماذج وتصاميم من قبل الشركة وقمنا باختيار الافضل جودة كي تكون مرشحة لرعاية قميص اسود الرافدين".
واضاف الاسدي، ان "الشركة الايطالية، ابلغتنا ان النماذج ستصل الى بغداد مطلع الاسبوع المقبل، لتُعرض على اتحاد الكرة واتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معها او النظر الى الشركات الاخرى".
يذكر ان عقد "جيفوفا" كان هو الافضل من بين العروض المقدمة لاتحاد الكرة، حيث نجحت الشركة الايطالية في التفوق في عرضها على منافستيها "اديداس" و "بوما".
تجدر الاشارة إلى أن عقد اتحاد الكرة مع شركة "جاكو" الالمانية، قد انتهى بعد نهاية كأس آسيا بالامارات 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الاسبوع المقبل.. نماذج 'جيفوفا' تصل بغداد لرعاية قمصان اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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