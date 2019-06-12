الاسبوع المقبل.. نماذج 'جيفوفا' تصل بغداد لرعاية قمصان اسود الرافدين

وقال عضو اتحاد الكرة علي الاسدي في حديث للسومرية نيوز، إن "الاتحاد يواصل اتصالاته مع شركة جيفوفا الايطالية، من اجل التفاوض حول امكانية رعاية قمصان المنتخبات الوطنية العراقية".

واوضح بالقول، "خلال زيارتنا الى مقر الشركة في ايطاليا، اطلعنا على عدة نماذج وتصاميم من قبل الشركة وقمنا باختيار الافضل جودة كي تكون مرشحة لرعاية قميص اسود الرافدين".



واضاف الاسدي، ان "الشركة الايطالية، ابلغتنا ان النماذج ستصل الى بغداد مطلع الاسبوع المقبل، لتُعرض على اتحاد الكرة واتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معها او النظر الى الشركات الاخرى".

يذكر ان عقد "جيفوفا" كان هو الافضل من بين العروض المقدمة لاتحاد الكرة، حيث نجحت الشركة الايطالية في التفوق في عرضها على منافستيها "اديداس" و "بوما".

تجدر الاشارة إلى أن عقد اتحاد الكرة مع شركة "جاكو" الالمانية، قد انتهى بعد نهاية كأس آسيا ب‍الامارات 2019.

