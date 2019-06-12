مسرور بارزاني يتعهد بالتعاون مع جميع الاطراف لتشكيل حكومة خدمات

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"الخليج 365" من لندن: كلف رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني اليوم رئيس جهاز أمن الاقليم مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم خلال مدة 30 يومًا، حيث تعهد بالتعاون مع جميع الأطراف لإنجاز حكومة خدمات خلال الفترة المحددة دستوريا.

فقد كلف نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان الاربعاء ابن عمه رئيس جهاز أمن الاقليم مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة خلال 30 يوما، وهي الحكومة التاسعة في الاقليم، حيث تعهد بانجاز مهمته خلال هذه الفترة القانونية التي ينص عليها دستور الاقليم.

‎وشدد في كلمة له على أنه سيحاول "جاهداً وبمساعدة جميع الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الجديدة أن أضع التشكيلة الوزارية التاسعة أمام برلمان كردستان في الوقت المحدد، لكي نتمكن من البدء بتقديم الخدمات اللائقة بالشعب و الوطن".

وعبر عن شكره لرئيس الاقليم على تكليفه بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان".

وقال مسرور: "شكراً لثقتكم بي وسأعمل بمساعدة الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة على عرض تشكيلتها على برلمان كردستان خلال المهلة المحددة لنسرع في تقديم الخدمات اللائقة لشعبنا ووطننا، وأرجو أن تتعاون معنا جميع الأطراف المعنية لكي ننجز هذه المهمة في أسرع وقت".

وشدد مسرور بارزاني بالقول "آمل أن تكون جميع الاطراف ذات العلاقة متعاونة معنا لكي نتمكن من استكمال هذه العملية".



مسعود يؤكد دعمه لنجله في رئاسة الحكومة

وقد هنأ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في الاقليم مسعود بارزاني نجله مسرور بتكليفه بتشكيل الحكومة، وأكد أنه يخطط لتقديم الدعم الكامل له في السعي لإقامة إقليم كردستان أكثر تطوراً وازدهاراً.

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر" انه "يسرنا أن نرى أن برلمان كردستان قد انتخب مسرور بارزاني كرئيس وزراء جديد لحكومة إقليم كردستان". وأضاف "أتمنى له النجاح المستمر وأخطط لتقديم الدعم الكامل له في السعي لإقامة إقليم كردستان أكثر تطوراً وازدهاراً".

وجاء تكليف مسرور بارزاني بمهمته الجديدة بعد 24 ساعة من موافقة برلمان الاقليم على ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة ويبقى عليه خوض مباحثات ماراثونية شاقة مع القوى والاحزاب الكردية، التي تعاني خلافات صعبة حول مواقف الاقليم من القضايا المحلية وتوزيع المناصب العليا.

وفي جلسة برلمانية خاصة، فقد طرحت فالا فريد الرئيسة الموقتة لبرلمان كردستان، في مقره بعاصمة الاقليم اربيل، اسم مسرور بارزاني رئيس جهاز امن الاقليم مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والد مسرور لتشكيل الحكومة الجديدة.

وصوت البرلمان لصالح ترشيح مسرور للمهمة بأغلبية 87 من مجموع 97 برلمانيا حضروا الجلسة من مجموع اعضاء البرلمان البالغ 111 عضوا.

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ثم بعثت رئاسة البرلمان هذا القرار الى رئيس الاقليم لاصدار مرسوم اقليمي بتكليف ابن عمه مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة "لخدمة ابناء شعب كردستان بجميع مكوناتهم".

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على "تويتر"، "آمل أن نتمكن معاً، وتحت قيادة الرئيس بارزاني، من بناء كردستان قوية وفي المصلحة الوطنية لشعوبنا وأمتنا".

وجاء ترشيح مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم بعد فوز حزبه الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم في 30 سبتمبر عام 2018، وعليه الان خوض مباحثات ماراثونية صعبة نتيجة الخلافات بين القوى والاحزاب السياسية في الاقليم على ان ينتهي من مهمته خلال 30 يوما.

وكان الحزب الديمقراطي الفائز بتلك الانتخابات البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا قد اعلن في ديسمبر الماضي ترشيح رئيس مجلس أمن الاقليم مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة.. فيما انتخب البرلمان في 28 من الشهر الماضي القيادي في الحزب رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني رئيساً جديدا للإقليم حيث أدى اليمين القانونية أمس الإثنين.

مسرور بارزاني من رئاسة جهاز أمن الاقليم الى رئاسة حكومته

ومسرور مسعود مصطفى بارزاني من مواليد عام 1969 وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وضم لصفوف قوات البيشمركة عام 1985 وقد أكمل تعليمه الثانوي في إيران.. ثم حصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن.

وقد أسس مسرور مؤسسة بارزاني الخيرية عام 2005 وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1999.. وهو يشغل حاليا منصب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان منذ عام 2012.. ويتقن اللغات الفارسية والعربية والإنكليزية.

وكان نجيرفان بارزاني قد ادى في أربيل امس الاثنين اليمين القانونية رئيسا جديدا للاقليم متعهدا في كلمة له بالعمل مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل كل المشاكل العالقة وتنظيم قوات البشمركة لتكون قوة فاعلة ضمن القوات العراقية.

واكد الرغبة في استمرار التنسيق مع بغداد ودول المنطقة العربية والدولية ضمن الاحترام المشترك. وشدد بالقول " اضع منصبي وقدراتي وتجربتي في خدمة عبد المهدي والحكومة العراقية". وقال إن "الوطن هو الجامع لنا في اطار نظام ديمقراطي اتحادي".

وحذر نجيرفان من ان الاقليم يمر بمرحلة سياسية حساسة نتيجة الخلافات بين قواه مؤكدا احترام تطلعات مواطني الاقليم واعدا بان تكون رئاسته لخدمتهم جميعا.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم التي جرت في سبتمبر 2018 قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.



