وزير الهجرة يطالب المانيا بالتعامل مع العراقيين اللاجئين والسواح باحترام

وقالت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل اليوم الاربعاء في مقر الوزارة وكيل وزير التنمية الاقتصادية الالماني ييگا والوفد المرافق له".واعرب موسى خلال البيان عن شكره لـ"الحكومة الالمانية لاحتضانها اللاجئين"، مطالبا بـ"ان يكون التعامل مع العراقيين اللاجئين والسواح باحترام وعدم التميز بين مواطن عراقي و مواطن من اي بلد آخر ".

فيما وصف ييگا خلال البيان "عمل وزارة الهجرة الحالية بانها محل فخر وتقدير بنسبة الى حكومة المانيا".