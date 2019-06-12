وقالت في بيان اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "التهاون في عائدات الثروة النفطية وغض النظر عن الأرقام الحقيقية لصادرات نفط الاقليم يعني المساهمة في قطع أرزاق اليتامى والأرامل وعوائل الشهداء والآلاف ممن يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الأمر لايمكن السكوت عليه او مجاملة أي شخصية أو حزب ".



وأوضحت نصيف ان "الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية عن أي اخفاء متعمد للأرقام الحقيقية للصادرات النفطية عبر الاقليم والتي يتم اكثرها بالناقلات الحوضية باتجاه تركيا، وأي سكوت عن هذا الملف يعد تغطية على أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي"، مؤكدة تضامنها مع " الحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها مؤخراً ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكشف التلاعب بقوت الشعب ".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تحذر من استمرار 'التعتيم' على أرقام صادرات نفط كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.