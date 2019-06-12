أمانة بغداد تعلن تعرض أحد موظفيها لطعن بسكين

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "احد موظفيها في بلدية الصدر الاولى تعرض الى اعتداء تمثل بالطعن بسكين من قبل احد المتجاوزين خلال ازالة التجاوزات عن احدى المتنزهات قرب سوق الحي في مدينة الصدر شرقي بغداد".



وكانت امانة بغداد قد اعلنت، في وقت سابق، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوب العاصمة.

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