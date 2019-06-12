نشوب حريق في دار وحشائش قرب جسر الجادرية ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب في دار وكمية من الحشائش بالقرب من جسر الجادرية في بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
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