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نشوب حريق في دار وحشائش قرب جسر الجادرية ببغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب في دار وكمية من الحشائش بالقرب من جسر الجادرية في بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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