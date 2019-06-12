كربلاء: القبض على ضابط برتبة نقيب متلبسا بالرشوة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "كمينا محكما نصب لمدة ثلاثة ايام متتالية اثمر عن القبض على المتهم النقيب ا. ع. ش متلبس بجريمة الرشوة بمبلغ قدره 1500 دولار أمريكي"، مبينا أن "اقواله قد دونت وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة ٣٠٧ ق ع".



وأوضح البيان أن العملية تمت "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد الهادي محبوبه، وبإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في كربلاء المقدسة العميد الحقوقي خضير عيسى الصافي".

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