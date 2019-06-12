نيجرفان يكلف مسرور 'رسميا' برئاسة وزراء حكومة الإقليم

وقال مصدر مسؤول لـ الخليج 365، إن "نيجيرفان بارزاني أصدر، اليوم، مرسوما رئاسيا بتكليف مسرور بارزاني برئاسة وزراء الحكومة الجديدة لإقليم كردستان". وصوت برلمان اقليم كردستان، امس الثلاثاء، على تكليف مسرور البارزاني بتشكيل حكومة كردستان.





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