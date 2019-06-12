بالفيديو: إنقطاع التيار الكهربائي عن صالات العمليات في مستشفى الفيحاء

وفي التفاصيل، اكد النائب عدي عواد عدم وجود أجهزة تكييف في مستشفى الفيحاء بسبب عطلها منذ ثمانية أيام، وسط المطالبة بفتح تحقيق لعدم وجود أجهزة تكييف في المستشفى.

الى ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء تدخلان المسؤولين بحالة انذار، ومستشفى الفيحاء في البصرة تعاني من غياب اجهزة التبريد.



وتقول المعطيات أن تردي التيار الكهربائي لم يقتصر على المنازل إنما طال دوائر خدمية هامة منها المستشفيات، مثل مستشفى الصدر التعليمي والفيحاء في البصرة ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

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