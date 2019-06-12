برلماني يكشف عن أبرز التعديلات بقانون انتخابات مجالس المحافظات

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مقترح قانون لانتخابات مجالس المحافظات وقد تم استكمال القراءتين الأولى والثانية له، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة تم استكمال القراءة الثانية له بجلسة الثلاثاء".وأوضح، أن "التوجه المطروح حالياً أن يتم توحيد المقترح والمشروع في نسخة واحدة يتم التصويت عليها داخل البرلمان وترسل إلى مفوضية الانتخابات التي تحتاج استلام القانون جاهزاً قبل ستة أشهر من موعد إجراء الانتخابات كي تستكمل الإجراءات اللازمة وإصدار الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن".

وأضاف، أن "أهم ما جاء بالتعديل هو إضافة فقرة جديدة تعطي 30% من المقاعد في كل دائرة انتخابية للحاصلين على أعلى الاصوات بغض النظر عن قوائمهم الانتخابية سواء كانت فائزة أو خاسرة"، لافتاً إلى أن "اعتماد الفقرة الجديدة ستجعل نظام سانت ليغو بحاجة منطقياً إلى رفع النسبة وقد تصل إلى 1,9".



ولفت خلاطي، إلى أن "القوائم الانتخابية ستكون مفتوحة وتبقى النسب كما معمول بها سابقا من خلال وضع 25% كوتا النساء، إضافة إلى توجه جديد أيضاً لتعديل عمر المرشح وتقليله إلى 25 عاماً بدل 30 عاما لمنح فرصة أكبر للشباب".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء (11 حزيران 2019)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

