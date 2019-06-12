النزاهة النيابية تحدد السبت موعدا لانتخاب رئيسها

وقال مصدر نيابي، لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة عقدت اليوم، اجتماعا برئاسة النائب هشام السهيل وأعضاء اللجنة لمناقشة عدد من القضايا المهمة من ابرزها تحديد موعد نهائي لانتخاب رئاسة اللجنة".
وأوضح المصدر، انه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد يوم السبت المقبل ١٥ /٦/٢٠١٩ موعدا ً نهائياً لانتخاب رئيس اللجنة ونائب له ومقرر للجنة".
وأوضح أن اللجنة ناقشت ايضا عددا من القضايا المحالة الى لجنة النزاهة من لجل مناقشتها خلال الاجتماع المقبل والتنسيق مع اللجان المعنية الاخرى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها".
وأوضح المصدر، انه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد يوم السبت المقبل ١٥ /٦/٢٠١٩ موعدا ً نهائياً لانتخاب رئيس اللجنة ونائب له ومقرر للجنة".
وأوضح أن اللجنة ناقشت ايضا عددا من القضايا المحالة الى لجنة النزاهة من لجل مناقشتها خلال الاجتماع المقبل والتنسيق مع اللجان المعنية الاخرى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها".
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